Deux blessés graves dans deux accidents à 50 m de distance à Gaillon (Eure)

Les secours sont d’abord intervenus vers 5 heures ce mercredi matin pour porter assistance à un jeune homme de 18 ans qui circulait sur un vélo électrique. Ce dernier aurait été fauché par un poids lourd dont le conducteur avait pris la fuite avant l’arrivée des sapeurs-pompiers.



La victime dont l’état a été jugé grave par les secours a été emmenée, en urgence absolue, à la clinique Pasteur à Évreux, médicalisée par le SMUR d’Évreux.



Un second accident a eu lieu dans le même temps cinquante mètres plus loin. Il a impliqué une moto seule en cause. Le pilote, un homme de 29 ans, a été grièvement blessé et a dû être transporté médicalisé par le SMUR de Vernon vers le centre hospitalier d’Évreux.