Deux blessés dans un choc entre un camion-benne et une voiture entre Criel et Dieppe (Seine-Maritime)

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus ce mardi matin, vers 9 h 30, rue de l'Europe (D925) à Tocqueville-Petit-Caux, sur les lieux d'un accident de la route entre un camion-benne et une voiture de tourisme.



La collision a fait deux blessés, un dans chaque véhicule. Les deux hommes ont été pris en charge par les secours, dont le service mobile d'urgence et de réanimation (Smur). Le conducteur du véhicule léger a dû être désincarcéré. Blessé grave, il a été transporté, médicalisé, vers le CHU de Rouen. Le conducteur du poids-lourd a été évacué, en urgence relative, vers l'hôpital de Eu.



La circulation est coupée sur la D925 (axe Criel-sur-Mer - Dieppe) dans les deux sens, indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76). L'intervention qui mobilise 18 sapeurs-pompiers avec six engins est toujours en cours.