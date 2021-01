Deux blessés dans un accident de la circulation entre une voiture et un poids lourd près de Rouen

Une voiture de tourisme et un camion transportant du bois sont entrés en collision sur l’avenue des Canadiens, à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime).



L’accident qui s’est produit ce samedi vers 15 heures a fait deux blessés légers, la conductrice du véhicule, âgée de 63 ans et sa passagère, âgée de 25 ans. Cette dernière a dû être désincarcérée par les sapeurs-pompiers. Les deux victimes ont été examinées sur place par les secours.



Le conducteur du poids-lourd, âgé de 48 ans, est indemne.



La circulation entre Rouen et Elbeuf a été coupée pendant une heure environ, précise le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76) qui a engagé 16 sapeurs-pompiers et 5 engins. .



Une enquête a été ouverte par la police afin d’établir les circonstances de l’accident.