Deux automobilistes, dont un armé d'un pistolet, règlent leurs comptes à Rouen

L'autre automobiliste, âgé de 30 ans et originaire de Grand-Quevilly, a expliqué qu'au cours d'un différend sur la route, au niveau de la place Saint-Paul, il avait été menacé ainsi que ses deux passagères par un autre automobiliste exhibant une arme de poing. Il raconte alors, sur fond d'agressivité et d'alcool, avoir poursuivi ce dernier jusqu'à la place de la République dans l'intention d'en découdre.



Finalement, l'homme armé du pistolet à air comprimé (un couteau a également été retrouvé sur lui) a été placé en garde à vue afin d'y voir plus clair sur l'origine et le déroulement de cette affaire. Il a refusé le dépistage d'alcoolémie.



La victime et les deux femmes, témoins des faits, ont été entendus par les enquêteurs.