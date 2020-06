Deux ados tentent de mettre le feu aux toilettes publiques à Sotteville-lès-Rouen

Les toilettes publiques de la place de Verdun à Sotteville-lès-Rouen, en Seine-Maritime, vont devoir être remise en état. Dimanche 7 juin, en début de soirée, deux adolescents de 15 et 16 ans ont tenté de les incendier : les murs et le sol étaient noircis.



A l’arrivée d’un équipage de Police secours, l’un des auteurs était sur le point d’enflammer du papier toilette tandis que son complice faisait le guet.



Les deux mis en cause âgés de 15 et 16 ans ont reconnu avoir mis le feu à une bouteille de désodorisant afin de déclencher un incendie . Sauf que sous l’effet de la chaleur l’aérosol a explosé. Par chance, les deux jeunes gens n’ont pas été blessés.



C’est à l’hôtel de police que les parents ont été invités à venir récupérer leur progéniture.