Deux adolescents en état d'ivresse interpellés pour avoir dégradé une dizaine de voitures à Dieppe

Les deux ados de 16 et 17 ans étaient en état d'ivresse quand un équipage de police secours (PS) les a interpellés alors qu'ils venaient de commettre des dégradations sur des voitures en stationnement.



Les faits se sont déroulés samedi 3 juin, rue de Bonne Nouvelle à Dieppe (Seine-Maritime), sous les yeux d'un témoin qui a alerté la police. Les mis en cause avaient dégradé une dizaine de véhicules en stationnement en brisant les rétroviseurs et arrachant les trappes à carburant. Ils ont été placés en garde à vue pour dégradations volontaires en réunion.