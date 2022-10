Deux adolescents de 12 et 13 ans fauchés par une voiture sur le pont Corneille à Rouen

Deux adolescents de 12 et 13 ans ont été renversés par une voiture dont le conducteur a pris la fuite, a confirmé une source policière à infoNormandie. L’accident a eu lieu ce samedi soir peu après 19 heures sur le pont Corneille à Rouen (Seine-Maritime).



Les deux ados, originaires de Rouen et de Deuil-la-Barre (Val d'Oise) traversaient la chaussée sur un passage piétons à hauteur de l'île Lacroix pour rejoindre l'avenue Jacques-Chastellain, quand ils ont été percutés par un véhicule qui ne n'est pas arrêté et a continué sa route vers la rue de la République.