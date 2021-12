Deux accidents sur l’A28 en Seine-Maritime : trois blessés et un enfant indemne

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus ce samedi soir peu avant 21h30 sur l’autoroute A28 à hauteur de Fallencourt pour un double accident de la circulation, dans Lens Rouen - Abbeville .



Dans le premier cas, une voiture, seule en cause, a été retrouvée en contrebas de l’autoroute. Sur place, les sapeurs-pompiers ont constaté un second accident à une centaine de mètres plus loin.



Les secours ont dénombré dans les deux accidents trois blessés en urgence relative qui ont été transportés vers le centre hospitalier d’Abbeville (Somme). Un enfant indemne a également été pris en charge pour examen.



L’intervention a mobilisé seize sapeurs-pompiers avec six engins.