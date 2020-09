Deux accidents à la même heure sur la RN13 près de Pacy-sur-Eure : trois blessés

L’autre accident a également mis en cause un véhicule et une moto. Il s’est produit, un peu plus loin, dans la partie comprise entre le radar et le début de la déviation de Pacy. A cet endroit, la chaussée a été refaite à neuf cet été.



Le bilan provisoire faisait état de deux blessés qui ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers et l’équipe médicale du SMUR. On ignore la nature et la gravité de leurs blessures.



La gendarmerie de Pacy-sur-Eure a procédé aux constatations d’usage et a ouvert des enquêtes afin de déterminer les circonstances de ces accidents.



Plus d’infos à venir