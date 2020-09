Deux accidents à la même heure sur la RN13 près de Pacy-sur-Eure : quatre blessés

Deux accidents de la circulation se sont produits en début de soirée, à la même heure (vers 19h) et à deux cents mètres environ de distance, sur la RN13, à hauteur de Caillouet-Orgeville et de Saint-Aquilin-de-Pacy, dans le sens Évreux - Pacy-sur-Eure.



Dans les deux cas, ils ont impliqué un véhicule et une moto et sept personnes, dont quatre ont été blessées.



L’un des accidents est survenu dans une ligne droite peu avant le radar automatique. Une voiture et une moto sont entrées en collision dans des circonstances qui restent à établir.



Dans le choc, le véhicule a terminé sa course dans le fossé. Ses deux occupants sont indemnes. Un seul blessé a été déploré, le pilote du deux-roues qui a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transporté à l’hôpital de Vernon en urgence relative.