Des supporters du FC Rouen voulaient en découdre, ils sont dispersés à l'aide de grenades lacrymogènes

Les forces de l'ordre (brigade anticriminalité, brigade canine et brigade spécialisée de terrain) ont dû faire usage de grenades lacrymogènes pour disperser les assaillants. Ces derniers sont allés ensuite se rassembler au rond-point du Zenith.



Par sécurité, la ligne de bus de la TCAR a été interrompue une vingtaine de minutes, le temps de l'intervention policière et du retour au calme.



Les supporters du Racing 92 ont pu quitter Rouen en empruntant un chemin détourné (pour éviter le rond-point du Zenith) et sous escorte d'un équipage de la BAC.



Il n'ya pas eu de blessé et aucune interpellation pour le moment.