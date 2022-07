Des sapeurs-pompiers victimes de tirs de mortiers dans la métropole de Rouen

Plus tard, vers 1h40, lors d'une intervention pour également un feu de poubelle, mais à Saint-Pierre-lès-Elbeuf cette fois, les soldats du feu ont été confrontés au même scénario : des individus voulant en découdre ont tiré des mortiers dans leur direction et ont tenté d'entraver les secours.



Un sapeur-pompier du centre de secours de Saint-Aubin-les-Elbeuf a été légèrement blessé aux jambes par des résidus du mortier . Il a été transporté au centre hospitalier des Feugrais pour examen. Le véhicule a aussi eu quelques impacts sur la carrosserie.





Le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) a annoncé sur son compte Twitter qu'il allait déposer plainte .