Des flammes sortaient de la toiture du pavillon embrasé à Saint-Nicolas-d'Aliermont

Un pavillon a été fortement endommagé par un incendie ce samedi soir à Saint-Nicolas d'Aliermont , en Seine-Maritime. Le feu s'est déclaré vers 19h45. A l'arrivée des premiers secours, rue de l'Epine Chevalier, le pavillon était entièrement embrasé et des flammes sortaient de la toiture.



les sapeurs-pompiers ont d'abord dû déployer deux lances à incendie puis une troisième face à l'ampleur du sinistre. Aucune victime n'est à déplorer, seul un animal domestique (un chat) manque à l'appel, indique le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis) dans son dernier point de situation peu avant 21 heures, alors que les reconnaissances se poursuivaient.



L'origine du départ de feu est in connue.



L'intervention a mobilisé 19 sapeurs-pompiers avec 7 engins.