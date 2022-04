Des cigarettes et du tabac de contrebande saisis par les gendarmes de l’Eure sur l’A13

Le lendemain, l’après-midi également mais cette fois à la gare de péage de Beuzeville, c’est un carton contenant 500 paquets de cigarettes blondes contrefaites, soit 50 cartouches de 10 paquets, qui a été découvert dans un véhicule par les militaires de Bourg-Achard.



La marchandise d’une valeur marchande de 1 500€ représente une valeur réelle sur le marché français de 5 250€, précise la gendarmerie sur sa page Facebook.



Dans les deux cas, cigarettes et tabac ont été saisis et seront détruits. Quant aux mis en cause, ils se sont vus notifier une convocation en justice.