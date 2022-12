Des cambrioleurs interpellés et jugés au Havre : prison ferme pour l'un, bracelet électronique pour l'autre

Deux havrais de 37 et 41 ans ont été condamnés à des peines de prison, 15 mois ferme avec mandat de dépôt pour le plus âgé, 8 mois dont quatre sous bracelet électronique pour le second.



Le 28 décembre, vers 2 heures du matin, rue Edouard-Vaillant, le garage d'un particulier reçoit la visite de cambrioleurs. Des objets sont dérobés