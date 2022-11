Des cambrioleurs arrêtés dans le monastère de Martin-Eglise, près de Dieppe

La police est informée. Un équipage de police-secours du commissariat de Dieppe débarque rapidement. Deux suspects sont interpellés dans la demi-heure qui suit, le premier à 23h05, le second un peu plus tard. Il s'agit de deux homme nés en 1996 et 2006, et tous deux domiciliés dans la commune voisine de Rouxmesnil-Bouteilles.



Une rapide inspection des lieux permet aux policiers de constater que divers engins de jardinage - tronçonneuse, tracteur tondeuse, débroussailleuse... - avaient disparu du garage sans doute non verrouillé puisque aucune effraction n'a été relevée.



Si les voleurs n'ont pas été retrouvés tout de suite, le butin, lui, a été rapidement découvert dissimulé au bord d'une allée, à proximité du monastère. Ce dernier a pu ainsi récupérer son bien.



Les deux cambrioleurs ont été placés en garde à vue.