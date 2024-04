Dépression « Pierrick » : la Seine-Maritime et l'Eure en vigilance orange aujourd'hui et demain

« Au regard de ces prévisions, les services de l’État et les collectivités suivent l’évènement avec une attention particulière et travaillent à la modélisation des risques sur la base des épisodes de crues précédents afin de déployer les mesures les plus adaptées au phénomène. Des préconisations localisées notamment au niveau communal, seront diffusées ultérieurement sur la base des conclusions de ces travaux », prévient la préfecture de Seine-Maritime.

Sur les autres secteurs de la Seine (Elbeuf à l'amont, Caudebec-lès-Elbeuf à l'aval) les débordements seront plus modérés.La population est invitée à observer la plus grande vigilance et au respect des consignes de prudence et de sécurité, notamment aux abords du littoral et en bord de Seine.