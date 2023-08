Dépression Patricia : une cinquantaine d'interventions des sapeurs-pompiers en Seine-Maritime

Les rafales de vent ont été moins fortes que celles prévues ce mercredi 2 août. Depuis le matin et jusqu’en fin de soirée, les sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime ont réalisé une cinquantaine d'interventions sur tout le département « et aucune à caractère exceptionnel, les rafales de vent étant plutôt plus modestes que celles attendues », a indiqué le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).



Elles ont concerné principalement des chutes d'arbres et de matériaux divers. Le pic a été constaté de 18h45 à 22h00, « après quoi les interventions sont redevenues courantes », ont précisé les secours.