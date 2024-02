En raison des prévisions météorologique annonçant des vents forts sur la région Normandie, des restrictions de circulation ont été mises en place sur les ponts de Normandie et de Tancarville, en Seine-Maritime, depuis ce jeudi 22 février.



Certaines mesures sont maintenues pour la nuit de jeudi à vendredi, annonce Bison Futé :



• Sur la RN1029 et le pont de Normandie ainsi que sur le pont du Grand canal. la circulation est ainsi rouverte pour tous les types de véhicules sauf les deux-roues et les piétons.



• Sur la RN182 et le pont de Tancarville, la circulation est rouverte pour tous les types de véhicules sauf les deux-roues et les piétons.



À noter que Météo France a placé la Seine-Maritime en vigilance jaune pluie-inondation et vents violents ce jeudi soir depuis 20 heures.