Départs en vacances et week-end prolongé : bouchons et gros ralentissements vers la Normandie

Circulation en accordéon depuis la fin de matinée sur l'autoroute A13 en direction de la Normandie. Bouchons de plusieurs kilomètres, notamment à l'approche des barrières de péage, comme à Mantes-Buchelay, dans les Yvelines, ralentissements ont ponctué cette première journée des départs en vacances.



A 20 heures, ce vendredi soir, un bouchon de 8 kilomètres était encore signalé entre Tostes (Eure) et Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime). Une heure plus tôt, c'est un bouchon de 24 kilomètres qui a été constaté dans les Yvelines, d'Orgeval à Mantes-la-ville.



Circulation difficile également sur les autoroutes A10 et A11 au départ de Paris. Sur ces deux axes, des bouchons d'une vingtaine de kilomètres ont été signalés dans les Yvelines et en Eure-et-Loir.



La situation devrait s'améliorer au début de la nuit, après cette première vague de départs, en vacances pour les uns, en week-end prolongé (quatre jours) pour les autres. Rappelons que ce vendredi était classé rouge par Bison Futé en Île-de-France, et orange partout ailleurs.



Demain samedi, le trafic devrait être plus conséquent encore sur les grands axes, classés rouge dans l'ensemble de l'Hexagone.