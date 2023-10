Départ de feu sur un silo de la société PastaCorp à Rouen : la cellule risques chimiques sur place

Un départ de feu au niveau de la toiture d’un silo au sein de la société PastaCorp boulevard de l’Ouest à Rouen (Seine-Maritime) a été signalé ce mardi 10 octobre vers 15 heures.







L’incendie avait été éteint par le personnel de l’entreprise lorsque les sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux. Un point chaud a été constaté en partie haute du silo de 30 tonnes.



« Un noyage va être réalisé », a indiqué le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76), précisant avoir engagé une équipe en risques chimiques à des fins de contrôle.



Peu avant 19h30, l'intervention etait toujours en cours. Les secours ont dû vider le silo afin de s'assurer de la non présence de point chaud. « La manoeuvre est en cours et sur le point d'être terminé », précisent les sapeurs-pompiers.