Départ de feu dans une usine classée Seveso près du Havre : 50 sapeurs-pompiers mobilisés

Des moyens importants ont été engagés par le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) en fin de matinée à Sandouville , et plus précisément sur la zone industrielle du Grand Port Maritime du Havre (Seine-Maritime).



Près de 50 sapeurs-pompiers, dont une équipe spécialise en risques chimiques, et 24 engins ont été dépêchés sur le site de l'usine d'incinération de déchets industriels Sedibex, une entreprise classée Seveso où un incendie s'est déclaré vers 11h30 dans une fosse à déchets sur la zone de broyage.



Le plan d'opération interne (PÖI) a été déclenché immédiatement par l'industriel.



A l'arrivée des secours, le feu avait été maîtrisé par le personnel de l'entreprise. Néanmoins, les sapeurs-pompiers ont déployé leurs moyens afin de circonscrire le sinistre. Aucun blessé n'est à déplorer.