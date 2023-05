Départ de feu dans une résidence pour personnes âgées à Cléon : 37 sapeurs-pompiers sur place

Trois pensionnaires du foyer logement pour personnes « Villas Souday » à Cléon, près d’Elbeuf (Seine-Maritime) ont été incommodées par les fumées à la suite d’un départ de feu, ce lundi en début d’après-midi.



L’incendie s’est déclaré vers 14h30 dans un appartement du rez-de-chaussée de la résidence. Quinze personnes ont été évacuées et regroupées dans l’a réfectoire. Le feu est maintenant éteint annonce le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



Un important dispositif de secours a été engagé, soit 37 sapeurs-pompiers avec 15 engins, ainsi qu’une équipe du SMUR.



Le maire de la ville s’est rendu sur place,



Plus d’infos à venir