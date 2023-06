Départ de feu dans une pizzeria à Saint-André de l’Eure : quatre personnes intoxiquées par les fumées

Le feu, générant beaucoup de fumée dans le commerce et l’habitation avec combles située au-dessus, avait été éteint avant l’arrivée des sapeurs-pompiers. Ces derniers ont procédé à une reconnaissance, à des relevés de chaleur ainsi qu’au désenfumage des locaux.



Quatre hommes ayant inhalé des fumées ont été pris en charge, en urgence relative, par les secours : deux de 30 et 57 ans ont été transportés au centre hospitalier d’Évreux et deux autres âgés de 70 et 43 ans vers l’hôpital de Vernon.



Aucune mesure de chômage technique n’est envisagée, précise le service départemental d’incendie et de secours (Sdis27).



Quelque 29 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur le lieu de l’incendie jusqu’à 19 heures.