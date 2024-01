Départ de feu dans un restaurant, près d’Évreux : quatre victimes en urgence relative

Un feu de compteur électrique serait à l’origine de l’incendie qui s’est déclaré ce jeudi 4 janvier, dans un appartement situé au-dessus du restaurant, « Le Riad », en bordure de la RD613 à Claville (Eure). Les sapeurs-pompiers ont été alertés vers 6 heures. A leur arrivée sur les lieux, le feu avait été éteint.



Quatre personnes ayant inhalé des fumées ont été prises en charge par les secours, à savoir un homme et une femme de 40 ans et deux enfants âgés de 11 ans. Ils ont été transportés, en urgence relative, vers les urgences du centre hospitalier le plus proche, précise le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



L’intervention a mobilisé vingt sapeurs-pompiers.