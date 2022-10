Départ de feu dans un immeuble de trois étages à Amfreville-la-Mi-Voie, près de Rouen

Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce samedi après-midi, vers 16h45, pour un incendie dans un immeuble a Amfreville-la-Mi-Voie, dans la métropole de Rouen.



Le feu s'est déclaré dans un appartement au premier étage de l'immeuble qui en compte trois, allée Louise-Michel. Une personne qui se trouvait à l'intérieur avait quitté les lieux avant l'arrivée des sapeurs-pompiers.



On ignore dans l'immédiat si cette personne, qui a été prise en charge par les secours, a été blessée ou a inhalé des fumées.



Dix-neuf sapeurs-pompiers sont sur place avec cinq engins, ainsi qu'une équipe du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR).



Plus d'infos à venir