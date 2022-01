Départ de feu à Caudebec-lès-Elbeuf : deux personnes incommodées par les fumées

Dès leur arrivée les secours ont fait évacuer l’immeuble de deux étages comprenant huit appartements. Ils sont attaqués au feu au moyen d’une lance.



« Plusieurs sauvetages et évacuations ont été effectués », précise le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



Alors que l’incendie est éteint, le bilan provisoire fait état, à cette heure, de deux victimes : un habitant et un sapeur-pompier légèrement intoxiqués par les fumées. Ils vont être transportés vers l’hôpital le plus proche pour examen.



L’intervention a mobilisé 19 sapeurs-pompiers avec 5 engins.