Déminage de deux obus au Havre et à Octeville-sur-Mer : les informations à connaître

Publié le Mercredi 15 Juin 2022 à 09:04

Les deux opérations de déminage prévues demain et vendredi au Havre et à Octeville vont nécessiter la mise en place d'un important périmètre de sécurité et l'évacuation de plusieurs centaines d'habitants