Déminage d'une bombe au Havre : les habitants évacués autour du stade Youri-Gagarine, jeudi

Pour des raisons évidentes de sécurité, et compte tenu de la localisation de la bombe, « des conditions de sécurité absolues » vont être prises, notamment l'évacuation des habitants dans un rayon de 400 m autour de l’engin. Les opérations d'évacuation débuteront à partir de 7h30.



« Aucune personne ne devra se trouver dans la zone de sécurité après 9h30. Cette évacuation impérative et obligatoire s’applique à tous. Un courrier a été adressé à chaque riverain concerné », insiste la préfecture dans un communiqué. « D’importants renforts de sécurité seront mis en place pour assurer le bon déroulement des opérations et la surveillance des habitations tout au long de l’opération ».

