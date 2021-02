À Évreux, dans l'Eure, un individu se présente au domicile de particuliers et tente de se faire remettre des factures d’électricité.



La ville d’Évreux et l’Agglomération rappellent qu’elles n’ont pas accrédité d’agents pour effectuer ce type de démarche et appellent les Ébroïciens à la plus grande vigilance.