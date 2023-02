Dégradations au centre de rétention administrative de Oissel : quatre hommes en garde à vue

Les violences ont commencé peu avant midi. L'un des mis en cause avait obtenu l'autorisation de faire venir une amie. Mais cette rencontre a dû être annulée au dernier moment, après que les policiers ont découvert, lors de la palpation de sécurité, des produits stupéfiants sur la jeune femme. Contestant cette décision, l'homme s'est alors emporté et avec trois autres venus lui prêter main forte il s'en est pris à la télévision, aux meubles et a renversé le baby-foot avant de tenter d'y mettre le feu.



La Compagnie d'intervention a été appelée à se rendre sur place. Tout est rapidement rentré dans l'ordre avec l'interpellation des quatre agitateurs, âgés en 18 et 35 ans, qui ont été placés en garde à vue.