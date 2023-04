Défense incendie dans l'Eure : des moyens pour faire face à la sécheresse et au réchauffement climatique

Le conseil départemental indique qu'il mettra fin à ce financement exceptionnel à la fin de l'année 2024. Toutefois, les maires qui n'ont pas encore investi dans la sécurité incendie peuvent encore déposer leur dossier avant l'automne pour bénéficier de ce plan dont l'objectif est de protéger les Eurois contre la menace d'incendie.



En plus du renforcement de la défense extérieure contre l'incendie des communes, le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) a également mis en place un plan d'investissement de 75,3 M€ sur la période 2022-2027, qui prévoit une cinquantaine de recrutements de sapeurs-professionnels, ainsi que la reconstruction et la rénovation de plusieurs casernes, à savoir Evreux, Pont de l'Arche, fusion Ecos-Tourny).



Par ailleurs, ce plan financé à hauteur de 37 M€ par le département sur les cinq prochaines années, prévoit également l'acquisition de 44 véhicules de secours et d'assistance aux victimles (VSAV) et de 25 engins de lutte contre les incendies.



Grâce à l'amélioration des équipements DECI des communes et au plan d'investissements du SDIS, les Eurois bénéficieront d'une protection renforcée d'ici 2027.