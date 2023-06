Déchaînement de violences à Rouen et au Havre après la mort de Nahel, touché par un tir policier

Le préfet qualifie ces tensions d'« épisodes de violence » et annonce que les effectifs de la police nationale ont été renforcés et que « le dispositif de sécurité sera adapté pour préserver la sécurité des personnes et des biens ».



Sur son compte Twitter, le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, a appelé au calme et à la justice. « L'un ne peut aller sans l'autre ». « Acte inexcusable ? La justice doit être implacable », écrit-il à propos de la mort de Naël.



Le procureur de Nanterre (Hauts-de-Seine) a demandé ce matin la mise en examen du policier à l'origine du tir pour « homicide volontaire » et son placement en détention provisoire, rapporte notre confrère Le Monde.