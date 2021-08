Décès de Guy Auzoux, ancien élu de l'Eure : Sébastien Lecornu rend hommage à ce « grand chef d'entreprise »

Sébastien Lecornu, ministre des Outre-Mer et président du Département de l'Eure, a annoncé, samedi 14 août, dans la soirée, le décès de Guy Auzoux, à l'âge de 74 ans.



« J’apprends avec émotion le décès de Guy Auzoux, grande figure euroise du monde de l’entreprise », écrit Sébastien Lecornu, dans un communiqué adressé ce soir à infoNormandie.



« A la tête d’une société de transports d’envergure, il avait aussi le goût de l’engagement public et le souci de l’intérêt général. Ancien conseiller départemental et conseiller régional, il s’était aussi présenté aux dernières élections municipales à La Haye-Malherbe » (Il avait été battu par Serge Marais, au deuxième tour, en juin 2020, ndlr).



« Je salue à la fois le parcours de ce grand chef d’entreprise et celui de l’élu local. Mes premières pensées vont à ses proches et à sa famille ».



Un hommage public lui sera rendu lors de la prochaine session du conseil départemental, le 8 octobre prochain, indique le président du Conseil départemental de l'Eure.