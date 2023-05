Début d'incendie dans un bateau de croisière entre Rouen et Vernon : les 64 passagers sont indemnes

Le bateau de croisière était à la dérive lorsque les sapeurs-pompiers sont arrivés sur place, à hauteur de Saint-Pierre-du-Vauvray (Eure). Plus de peur que de mal : les 64 passagers et 27 membres d'équipage sont sains et saufs.



Il était aux alentours de 0 heure cette nuit de jeudi à vendredi, quand le service départemental d'incendie et de secours (Sdis) a été prévenu qu'un navire en provenance de Rouen (Seine-Maritime) et allant vers Mantes (Yvelines) se trouvait en difficulté sur la Seine, à hauteur de l'Île du Bac, à Saint-Pierre-du--Vauvray. Un début d'incendie s'était en effet déclaré à bord, avant d'être éteint grâce au système d'extinction automatique déclenché par le commandant de bord.