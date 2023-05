De la cocaïne, du cannabis et de l'ecstasy dans la sacoche du collégien arrêté au Havre

Un jeune Havrais de 15 ans a été interpellé le 28 avril, au Havre (Seine-Maritime) avec une quantité significative de produits stupéfiants. L'adolescent du Montgaillard, il s'est débarrassé de la sacoche qu'il portait en bandouillière et a pris la fuite en courant.



Le fuyard a été vite rattrapé et la sacoche récupérée. Lors de l'inventaire de cette dernière, les policiers ont découvert à l'intérieur 500 grammes de résine et d'herbe de cannabis conditionnés, trente cachets d'ecstasy, six cocottes de cocaïne et deux talkies-walkies. Le tout a été confisqué.



Le jeune collégien a été placé en garde à vue le temps de son audition. Dans l'attente de comparaître devant le juge des enfants, en juin prochain, il a été laissé libre.