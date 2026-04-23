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David Clavière nommé préfet du Calvados pour succéder à Stéphane Bredin


Jeudi 23 Avril 2026 - 11:02

David Clavière prendra ses fonctions de préfet du Calvados le 18 mai 2026, en remplacement de Stéphane Bredin, dont le départ a été acté par décret. Actuel directeur du CNAPS, cet ancien élève de l’ENA, né à Nantes, a déjà occupé plusieurs postes clés au ministère de l’Intérieur et dans le corps préfectoral.




David Clavière, 52 ans, va succéder le 18 mai prochain à l'actuel préfet du Calvados, Stéphane Bredin, appelé à d'autres fonctions - Photo © CNAPS
David Clavière, 52 ans, va succéder le 18 mai prochain à l'actuel préfet du Calvados, Stéphane Bredin, appelé à d'autres fonctions - Photo © CNAPS
Préfet du Calvados depuis le 21 août 2023, Stéphane Bredin quittera le département à compter du 18 mai 2026. Le décret publié au Journal officiel précise qu’il est mis fin à ses fonctions à sa demande et qu’il sera « appelé à de nouvelles fonctions ». Pour lui succéder, David Clavière, actuel directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), a été nommé préfet du Calvados à la même date.

Actuel directeur du CNAPS

David Clavière, 52 ans, est un haut fonctionnaire né à Nantes, ancien élève de l’ENA (promotion Nelson Mandela) et diplômé de l’IEP de Rennes. Administrateur de l’État, il a occupé plusieurs fonctions au ministère de l’Intérieur et dans le corps préfectoral, notamment à la DGCL, à la préfecture de l’Aude comme sous-préfet, puis auprès du préfet des Hauts-de-Seine comme directeur de cabinet. Il a aussi exercé comme sous-directeur du corps préfectoral et directeur des ressources humaines au secrétariat général pour l’administration de la préfecture de police. 

Il a notamment été sous-préfet dans l’Aude, directeur de cabinet du préfet des Hauts-de-Seine, puis directeur des ressources humaines au secrétariat général pour l’administration de la préfecture de police, avant de prendre la direction du CNAPS, poste qu'il occupe à ce jour.

David Clavière est chevalier de la Légion d’honneur et officier de l’ordre national du Mérite.


 




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