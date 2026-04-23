David Clavière nommé préfet du Calvados pour succéder à Stéphane Bredin

David Clavière, 52 ans, est un haut fonctionnaire né à Nantes, ancien élève de l’ENA (promotion Nelson Mandela) et diplômé de l’IEP de Rennes. Administrateur de l’État, il a occupé plusieurs fonctions au ministère de l’Intérieur et dans le corps préfectoral, notamment à la DGCL, à la préfecture de l’Aude comme sous-préfet, puis auprès du préfet des Hauts-de-Seine comme directeur de cabinet. Il a aussi exercé comme sous-directeur du corps préfectoral et directeur des ressources humaines au secrétariat général pour l’administration de la préfecture de police.



Il a notamment été sous-préfet dans l’Aude, directeur de cabinet du préfet des Hauts-de-Seine, puis directeur des ressources humaines au secrétariat général pour l’administration de la préfecture de police, avant de prendre la direction du CNAPS, poste qu'il occupe à ce jour.



David Clavière est chevalier de la Légion d’honneur et officier de l’ordre national du Mérite.





