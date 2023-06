Dans une tribune, 39 conseillers départementaux de l'Eure condamnent les violences et les destructions

« Depuis plusieurs jours, la France brûle. Des mairies, des lieux culturels, des écoles, des voitures, des bus, des commerces... à Nanterre, c'est même le monument aux martyrs de la Déportation qui a été vandalisé !



Dans l'Eure, des communes ont également subi des dégradations importantes.



À l'heure où certains élus de la République refusent d'appeler au calme, les conseillers départementaux de l'Eure tiennent à condamner sans la moindre réserve les actes de démolition des émeutiers.



Aucune colère, aussi légitime soit-elle, ne saurait justifier les scènes de guérilla urbaine que nous vivons actuellement.



Assimiler les pillages de magasins, la destruction d'équipements publics et de biens privés à une "révolte politique", c'est légitimer la violence. Où est le message politique quand on incendie un garage à Gaillon, une école primaire à Evreux ou qu'on réduit en cendres à Vernon, un bâtiment qui accueille un CIO, la mission locale, une association de services aux personnes et même les Restos du cœur ?



Le drame de la mort du jeune Nahel qui nous émeut tous sert malheureusement de prétexte à des voyous pour semer le chaos.



Par ce communiqué commun, nous souhaitons réitérer notre soutien sans faille aux forces de l'ordre et aux pompiers qui sont mobilisés sur le terrain pour notre sécurité, ainsi qu'aux victimes de ces actes de vandalisme inacceptables.»