Dans l'Eure, une équipe de voleurs de caravanes et de camping-cars interpellée par les gendarmes

Une équipe de malfaiteurs est sous les verrous. Elle est mise en cause par les gendarmes dans une trentaine de vols de caravanes et de véhicules sur les secteurs du Neubourg, de Brionne, de Beuzeville, des Andelys et d'Ivry la Bataille, dans l’Eure. Ces faits ont été commis depuis le printemps dernier.