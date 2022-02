Dans l’Eure, un mort et huit blessés, dont deux graves, dans une collision entre trois voitures

Une personne de 70 ans est morte, huit autres ont été blessées dont deux grièvement, un enfant de 10 ans et une femme de 24 ans. Tous deux ont été évacués, médicalisés, vers les hôpitaux d’Évreux et de Rouen (CHU).



Les six autres victimes, transportées en urgence relative au centre hospitalier d’Évreux et à l’hôpital de Bernay, sont un enfant de 4 ans, un bébé de 7 mois, un homme de 32 ans, une fillette de 8 ans et une femme et un homme de 83 ans.



L’intervention a mobilisé vingt-deux sapeurs-pompiers.