Dans l'Eure, les feux d'artifices et la vente de boissons alcoolisées interdits jusqu'au 1er janvier

Artifices

Vente de boissons alcooliques

Les feux d'artifices et la vente de boissons alcooliques sont interdits dans l'Eure depuis ce mercredi 28 décembre à 22 heures jusqu'au dimanche 1er janvier inclus. Ces mesures sont destinées « à assurer la sécurité des fêtes de fin d'année, et plus particulièrement dans la nuit du 31 décembre », assure le préfet du département, qui a pris des arrêtés en ce sens.En voici le détail :Sont interdites dans l’ensemble du département de l’Eure, du mercredi 28 décembre 2022 à 20h00 au dimanche 1er janvier 2023 à 23 heures 59, toute vente d’artifices.De même, l’utilisation des artifices de divertissement, quelle qu’en soit la catégorie, est interdite :• du mercredi 28 décembre 2022 à 20h00 au dimanche 1er janvier 2022 à 23 heures 59 dans l’espace public ou en direction de l’espace public ;• en tout temps dans les lieux de grand rassemblement de personnes et dans les immeubles d’habitation ou en direction de ces derniers.Est interdite dans l’ensemble du département de l’Eure la vente à emporter de boissons alcooliques :• du samedi 31 décembre 2022 à 20 heures au dimanche 1er janvier 2023 à 8 heures.