Dans l’Eure, les commerces de détail seront ouverts tous les dimanches jusqu’à la fin de l’année

Le Préfet de l’Eure vient d’autoriser les commerces de détails (dits non essentiels) à ouvrir tous les dimanches jusqu’à la fin de l’année.



Il s’agit de faciliter le retour à l’activité pour les commerces ayant été fermés tout au long de la période de confinement du 30 octobre au 27 novembre, explique le communiqué de la préfecture.



L’arrêté signé par Jérôme Filippini autorise donc les commerces de détail du département à ouvrir et à employer du personnel les dimanches 29 novembre, 6 décembre, 13 décembre, 20 décembre et 27 décembre.