Dans l’Eure, la marnière de la Poterie à Grand-Bourgtheroulde bientôt sécurisée

Vu de l'extérieur, le chantier semble classique. Mais quand on s'approche de plus près, on en comprend l'ampleur. A Grand-Bourgtheroulde, route de Rouen, tout se joue sous terre. En effet, une marnière d'une taille exceptionnelle – 1 500m3 – menaçait la stabilité d'une route menant à un hameau de 80 maisons.



De récentes inondations ont fragilisé davantage la cavité et, par conséquent, la route qui passe au-dessus ; route d'ailleurs empruntée par des convois exceptionnels.



« Nous devions agir au plus vite pour combler cette marnière avant qu'il n'y ait un affaissement de terrain », souligne Bruno Questel, conseiller départemental du canton de Bourgtheroulde-Infreville, qui connaît bien cette portion de route (fermée depuis septembre) pour l'avoir souvent empruntée, « mes grands-parents possédaient une ferme qui était située à deux pas de l'emplacement de l'actuel rond-point », glisse l’élu.