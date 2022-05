Dans l'Eure, la foudre s'abat sur le clocher d'une église : les oeuvres d'art mises à l'abri

Le clocher de l'église Notre-Dame à Le Torpt, un village proche de Beuzeville dans l'Eure, a été endommagé par la foudre. Comme annoncé par Météo France, de violents orages ont éclaté ce dimanche en début de soirée. Aucune victime n'est à déplorer et les dégâts ont été limités.



Hormis pour cette église du Torpt dont le clocher a été foudroyé vers 20 heures. Un début d'incendie s'est déclaré sur le compteur électrique qui lui aussi a été endommagé. Par précaution, les oeuvres d'art et objets de valeur exposés dans l'édifice religieux pont été évacués et mis en sécurité dans les locaux de la mairie.



Un architecte des Bâtiments de France devait être contacté au plus vite afin d'expertiser la nature des dégâts et d'établir si la charpente de l'église datant du XIIe a été endommagée.



L'intervention a mobilisé durant plus de quatre heures douze sapeurs-pompiers.