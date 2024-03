Dans l'Eure, émotion et tristesse après l'accident d'autocar qui a fait un mort et douze blessés sur l'A6

L’accident d’autocar qui a coûté la vie à une adolescente de 15 ans, et fait douze blessés dont un grave cette nuit sur l’autoroute A6 en Côte d’Or, suscite de nombreuses réactions de tristesse et de solidarité dans le département de l’Eure.Les victimes, 41 enfants de 5 à 15 ans et 10 adultes, originaires des Andelys et de Gisors, se rendaient à un séjour de ski dans les Hautes-Alpes. Le car qui les transportait s’est couché sur le flanc pour une raison qui reste à établir.« Nous avons le cœur lourd en découvrant ce drame. Nos pensées vont en premier lieu aux victimes, à leurs familles et à leurs proches en cette période douloureuse », ont réagi ce matin, le président du Département de l'Eure, Alexandre Rassaërt, et le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, exprimant « leur profonde tristesse et leur solidarité avec les victimes et leurs familles »., a tenu également à exprimer sa tristesse et ses condoléances aux familles et aux proches touchés par cet accident tragique.