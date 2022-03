Dans l'Eure, des vitraux de l'église de Sacquenville vandalisés : le maire lance un appel à témoin

Deux enfants ont été aperçus en train de jeter des pierres en direction de l'église selon le témoignage de promeneurs. Les mis en cause ont pris la fuite sur leur bicyclette et n’ont pas pu être identifiés. Mais une description à pu être faite : « L'un avec jogging et une sacoche en bandoulière et l'autre avec un manteau beige », précise le premier magistrat de la commune qui lance un appel à toute personne qui aurait été témoin des dégradations : « je les appelle à prendre contact avec la mairie ou la gendarmerie d’Amfreville-la-Campagne ».