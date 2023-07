Dans l’Eure, 56 hectares d’espaces agricoles et naturels ravagés par le feu en quelques heures

Le soutien des agriculteurs et des Jeunes agriculteurs du département a permis de mener des opérations de déchaumage et d'alimenter les sapeurs-pompiers en eau. Il a permis également de préserver 6 maisons et de nombreuses parcelles de récolte.



Au plus fort de l’activité opérationnelle, le centre de traitement de l’alerte (CTA) du centre opérationnel d'incendie et ses secours (Codis) a eu à traiter plus de 320 appels. En parallèle, les sapeurs-pompiers de l’Eure ont réalisé 82 autres interventions courantes.