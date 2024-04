Crue de la Seine : toujours un gros risque de débordement cet après-midi en Seine-Maritime et dans l'Eure

Concernant les communes du littoral, les risques de submersions sont très forts en raison de la combinaison d’une dépression accompagnée de vents forts de secteur ouest, d’une houle de 2 à 4 mètres en mer ainsi que d’un coefficient de marée de 112. Les secteurs les plus exposés sont situés entre Saint-Valery-en-Caux et Etretat et entre Le Tréport et Veules-les-Roses.



À signaler que la RD222 à Criel-sur-Mer a été fermée à la circulation. Il est recommandé à la population d’éviter les fronts de plage et de stationner sur les parkings situés aux abords des plages. Les communes ont été invitées à limiter, voire interdire l’accès au public au moment de la marée haute, conseille la préfecture.