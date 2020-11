Crise sanitaire : les commerces de Seine-Maritime autorisés à ouvrir le dimanche jusqu'à la fin de l'année

L’ouverture de ces commerces tous les dimanches jusqu’à la fin de l’année correspond à une triple nécessité : il s'agit, précise la préfecture dans un communiqué de « permettre aux entreprises de réaliser un chiffre d’affaire plus important leur permettant d’atténuer les effets de leur fermeture, satisfaire les besoins de la population à l’approche des fêtes de fin d’année, et permettre une régulation des flux de clientèle participant à une limitation de la circulation du virus de la Covid-19 ».



Pour autant, rappelle la préfecture, les maires qui avaient pris un arrêté de suspension du repos dominical n’incluant pas les cinq derniers dimanches de l’année ne sont pas en mesure de modifier l’arrêté prévoyant cette autorisation dans le délai règlementaire de deux mois. Dans ces conditions, compte-tenu du motif d’intérêt général et de la nécessité d’accompagner le redémarrage de l’activité économique, le préfet a donc pris un arrêté préfectoral.