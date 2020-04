Crise sanitaire : des expatriés installés à Singapour acheminent 1000 masques chirurgicaux à Evreux

La plateforme Évreux Entraide*, mise en œuvre début avril par la Ville d’Évreux et l’antenne locale de la Croix-Rouge, suscite la mobilisation des bénévoles mais aussi la générosité. Ainsi, des Ebroïciens ont permis l’acheminement jusqu’en Normandie de 1000 masques chirurgicaux achetés à Singapour par leur famille installée en Asie depuis plusieurs années. « Un joli don spontané de la part de ces expatriés, solidaires de leur ville d’origine face à la crise sanitaire », précise-t-on à la mairie d'Evreux.



Ces 1000 masques chirurgicaux ont été remis à la Ville d’Évreux (400 masques) à destination des agents mobilisés sur le terrain, la Croix-Rouge (400 masques) pour les missions de solidarité et l’association Accueil Service (200 masques) pour poursuivre les actions envers les plus démunis, notamment les maraudes deux fois par semaine avec la Croix-Rouge.



« Ces masques sont destinés aux bénévoles qui sont en contact avec la population que nous aidons. Ce don s’avère une aide précieuse pour assurer nos missions de solidarité », souligne Nadège Gosse, présidente de la délégation locale de la Croix-Rouge.



Par mesure de sécurité, les masques ne sont pas stockés par les bénéficiaires.